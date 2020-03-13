كورونا.. تونس تغلق حدودها البحرية وتعلق صلاة الجماعة

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قرّرت الحكومة التونسية إغلاق حدودها البحرية بشكل كامل، وإغلاق الحدود الجوية كليا مع إيطاليا، اعتبارا من الجمعة، ضمن إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما قررت أيضا تعليق صلاة الجماعة، بما فيها صلاة الجمعة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بثّها التلفزيون الرسمي التونسي.
وأضاف الفخفاخ: "قررنا أيضا الإبقاء على رحلة (جوية)، واحدة يوميا مع فرنسا، ورحلة أسبوعية مع كل من مصر وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا".
كما لفت إلى أن كل "البطولات الوطنية (الدوري) والتظاهرات الرياضية ستقام دون جمهور"، إضافة إلى "وضع كل الوافدين في الحجر الصحي الذاتي (المنزلي) بصفة آلية عند قدومهم إلى البلاد".
وبحسب الفخفاخ، قررت الحكومة أيضا إلغاء كل التظاهرات الثقافيّة والمؤتمرات العلمية والتجمعات والمعارض.
وأيضا إغلاق المطاعم والمقاهي والملاهي ابتداء من الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (15.00 ت.غ)، فضلا عن تعليق صلاة الجماعة بما فيها صلاة الجمعة.
وأكد الفخفاخ أن "هذه الإجراءات ستظل نافذة حتى 4 أبريل/ نيسان القادم، مع إمكانية مراجعتها سواء بالتمديد أو التقليص".
وبحسب رئيس الحكومة التونسية، تقرر أيضا تعليق الدروس بجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، الحكومية والخاصّة، بما في ذلك رياض الأطفال والمحاضن، إلى غاية 28 مارس/ آذار الجاري، مع قابلية التجديد بعد العطلة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 16 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. -

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