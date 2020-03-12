مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يخضع للحجر الصحي في منزله

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خضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، للحجر الصحي داخل منزله، في جزيرة ماديرا البرتغالية كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

جاء ذلك بعد إعلان نادي يوفنتوس، مساء الأربعاء، تعرض مدافعه الشاب، دانييل روجاني للإصابة بفيروس كورونا.

وكان رونالدو متواجدًا إلى جانب روجاني في غرفة تبديل الملابس، الأحد الماضي خلال مباراة إنتر، التي انتهت بفوز «يوفنتوس» بنتيجة (2-0).

وأضافت الصحيفة أن رونالدو غادر إلى الأراضي البرتغالي من أجل زيارة والدته والتي أصيبت مؤخرًا بسكتة دماغية.

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