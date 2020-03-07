  • السبت 07 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطفل مجدي

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

الأهلي وصن داونز

الأهلي يتخطى صن داونز ويتأهل للدور نصف النهائي

الملك سلمان وولي العهد

ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

الفيديو

بالفيديو.. قارب تركي يطارد آخر يوناني أعاد لاجئين لتركيا

صلاح

محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث

عادل أدهم

عادل أدهم.. تبرأ ابنه منه وطرده أمام الجميع

جثة

سعودية تطلق النار على نفسها وتترك رسالة صادمة

خالد بكوري

وفاة الفنان خالد بكوري بشكل مفاجئ أثناء تكريمه

الملك سلمان

صورة تاريخية للملك سلمان تعود لعام 1955

انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض

برلماني يكشف عن خطة الدولة لمواجهة "كورونا"

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الفنان " أحمد سعد" يكشف مفاجأة عن إخلاء الكعبة بسبب كورونا

#

تحرك سعودي لاحتواء أزمة سببها "كورونا"

#

سؤال عن حقيقة وجود صينيين مصابين بـ«كورونا» في مصر

#

هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"

البرلمان

مجلس النواب

الرئيس السيسي

فيروس كورونا

قال النائب حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الدولة المصرية تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بكل أجهزتها وليست وزارة الصحة فقط.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن الدولة المصرية تعمل على تأمين المواطنين من انتقال هذا الفيروس، خاصة فى المعابر والموانئ البحرية والجوية وتتخذ كل الإجراءات مع من يشتبه فيهم فى حمل المرض.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى اتخذت خطوة كبيرة جدًا بعد أن أوفدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ووفد معها لدولة الصين الشقيقة محملة بهدية رمزية للشعب الصينى للإعلان عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع الحكومة الصينية والشعب الصينى فى محنته.

وأوضح أن فيروس كورونا مؤثر بصفة كبيرة فى الصين، حيث ظهر فيها لأول مرة وأدى إلى شلل اقتصادى للصين والدول المتعامل معها ومصر منها، مشيرًا إلى أن كل المصانع والأسواق المعتمدة على مدخلات الصين متوقفة، بالإضافة إلى تأثر السياحة فى كل دول العالم بعد فرض حظر على المسافرين والقادمين من الدول التى ظهر فيها إصابات بفيروس كورونا.

واختتم: نتمنى أن يختفى فيروس كورونا قريبا، خاصة أن الخبراء كشفوا عن أن هذا الفيروس القاتل سيبدأ فى الانحصار مع ارتفاع درجات الحرارة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» انهيار فندق في الصين و80 شخصا تحت الأنقاض
» صورة تاريخية للملك سلمان تعود لعام 1955
» خليجي يتنكر في زى سيدة و يرتدي النقاب لتنفيذ هذه الجريمة
» فاشينيستا كويتية شهيرة لمتابعيها: "كفاية حسدتوني"
» منى فاروق تثير الجدل بوصلة رقص بالعباءة
» احذر.. تجاعيد الأذن تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير
» إيران: إغلاق المساجد والصلاة فردية
» كورونا يصل "المالديف".. وعزل جزيرتين سياحيتين
» نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة الأهلي وصن دوانز
» اغتصاب ابنة فنان مصري داخل تاكسي
» ماذا قال الأمير سطام عن مزاعم اعتقالات السعودية؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:03 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب