برلماني يكشف عن خطة الدولة لمواجهة "كورونا"

07 مارس 2020 - 02:16 م

قال النائب حسين السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الدولة المصرية تتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بكل أجهزتها وليست وزارة الصحة فقط.

وأشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن الدولة المصرية تعمل على تأمين المواطنين من انتقال هذا الفيروس، خاصة فى المعابر والموانئ البحرية والجوية وتتخذ كل الإجراءات مع من يشتبه فيهم فى حمل المرض.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى اتخذت خطوة كبيرة جدًا بعد أن أوفدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ووفد معها لدولة الصين الشقيقة محملة بهدية رمزية للشعب الصينى للإعلان عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع الحكومة الصينية والشعب الصينى فى محنته.

وأوضح أن فيروس كورونا مؤثر بصفة كبيرة فى الصين، حيث ظهر فيها لأول مرة وأدى إلى شلل اقتصادى للصين والدول المتعامل معها ومصر منها، مشيرًا إلى أن كل المصانع والأسواق المعتمدة على مدخلات الصين متوقفة، بالإضافة إلى تأثر السياحة فى كل دول العالم بعد فرض حظر على المسافرين والقادمين من الدول التى ظهر فيها إصابات بفيروس كورونا.

واختتم: نتمنى أن يختفى فيروس كورونا قريبا، خاصة أن الخبراء كشفوا عن أن هذا الفيروس القاتل سيبدأ فى الانحصار مع ارتفاع درجات الحرارة.