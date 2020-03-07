بالصور.. تعرف على مستشفيات العزل في جميع المحافظات

07 مارس 2020 - 11:54 ص

أعلنت وزارة الصحة أن عدد مستشفيات العزل للمشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" 28 مستشفى من القاهرة إلى أسوان وعلي رأسها مستشفى النجيلة في مرسى مطروح، وتصل قوتها الاستيعابية 2476 سريرا للإقامة و400 سرير للرعاية المركزة و40 سريرا رعاية مركزة للأطفال.

وأشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في التصريحات التي نشرتها "صدى البلد" إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس بداية من شهر ماضي وحتى أمس لافتة إلى أن جميعها جاءت سلبية عدا 15 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها.

وأضافت الوزيرة أن الـ15 حالة الإيجابية منهم 12 حالة تم الإعلان عنهم أمس بدون أي أعراض علي متن المركب السياحي القادم من محافظة أسوان إلي محافظة الأقصر لمصريين يعملون علي الباخرة وتم تحويلهم إلى مستشفى العزل وباقي الحالات تم وضعها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما وتتم متابعة حالتهم والاطمئنان عليهم.