شاهد.. مشاجرة بالأيدي بين اثنين من مشاهير مواقع التواصل في السعودية

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل في السعودية، مشاجرة بالضرب بين مشاهير تطبيق "سناب ".وأبان المقطع، "أبو ريان" وهو يدخل في مشاجرة مع "ثامر" وقال له "لا تعلي صوتك علي"، وانهال "ثامر" بالضرب بيده على رأسه وكان يتوسطهم المشهور "وليد "، ورد عليه "أبو ريان" بضربه على رأسه وأسقط الكاب والنظارة.وبعد ذلك قال وليد باشا لـ "أبو ريان"،: "هايط بعيد عني".وحدثت تلك المشاجرة خلال تصوير إعلان أحد المنتجات، وحاز مقطع الفيديو على تفاعل كبير من قبل متابعي مشاهير "سناب ".الجدير بالذكر ، انتشرت ظاهرة تسمى بـ " قروبات" المشاهير على منصات التواصل، وهي مجموعة من الشباب مكونة من 4 أو 5 أشخاص، وتتمثل فكرتها في عمل مقاطع فيديو بمحتوى ساخر ومقالب.ويكون هدف تلك المجموعات هو الشهرة وحصد مشاهدات وتفاعل كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وخلال الآونة الأخيرة، حققت تلك المقاطع نجاحا كبيرا واستطاعت أن تجذب عدد من المتابعين .