» الإمارات تمنع مواطنيها من السفر لإيران بسبب "كورونا"

24 فبراير 2020 - 05:40 م

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانًا بمنع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند حتى إشعار آخر.

وقالت: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، في عدد من الدول، وحرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر".

ودعت الوزارة المواطنين المتواجدين في تلك الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت وكالة "إرنا"، بأن عدد حالات الوفاة بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 14 حالة.

وأكد رئيس جامعة مدينة نيشابور للعلوم الطبية، وفاة مصاب بفيروس "كورونا" يبلغ من العمر 70 عاما في مدينة نيشابور، شمال غرب إيران.

من جهته، صرح نائب رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية، في مدينة همدان (غرب)، بوفاة مصاب بالفيروس في أحد مشافي المدينة.