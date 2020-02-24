لماذا قدم مهاتير محمد استقالته لملك ماليزيا؟

24 فبراير 2020 - 10:39 ص

قدم رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد.









وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة.



