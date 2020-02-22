  • السبت 22 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر06:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

خلال استقباله مبعوث "آبي أحمد".. "السيسي" يشدد على هذا الأمر

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

محمد صلاح

رقم قياسي جديد لـ«صلاح» قبل مواجهة وست هام

الملك سلمان والشيخ صباح

حبس كويتي كاد يتسبب في قطع العلاقات مع السعودية

انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

"الحبيب الندل".. مفاجأة في اغتصاب 4 شباب لفتاة القليوبية

الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية

تعرف على عدد المصابين.."كورونا" يصل لبنان والسبب إيران

علاء مبارك

"علاء مبارك" يدعو لوالده بعد نقله للعناية المركزة

بطلة فيديو كليب أنا بنت مكة

تطورات جديدة في كليب "بنت مكة" الذي أحدث ضجة في السعودية

نور الطالبي

مفاجأة.. بطلة فيلم "لحظة ظلام" متحولة جنسيًا وهذه قصتها

الكويت تنتظر نبؤة صادمة

الكويت تنقذ 700 مواطن من الإصابة بـ"كورونا"

شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

قضايا وحوادث

قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج
قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد المطالبين بـ"القتل الرحيم" في هولندا

#

ضبط المتورطين فى جريمة قتل مروعة بالسعودية

#

بعد إشادتها بقدراته الجنسية.. أزمة تهدد زواج عجوز بريطانية من شاب مصري

#

مصرع 25 شخصًا فى انقلاب حافلة بنهر بـ إندونيسيا

شهدت مصر حادثين بشعين في غضون أيام قليلة، تجرد المتورطان فيهما من إنسانيتهما، بعدا أن قاما بدم بارد بدهس مواطنين اعترضا على هدم منزليهما.

الواقعة الأولى شهدتها منطقة منشية الصدر بالقاهرة في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الثلاثاء الماضي، عندما تفاجئ عصام يوسف (57 عامًا)، موظف بوزارة الداخلية بـ "لودر" يهدم منزله، فسارع لمنعه من ذلك.

لكنه دفع حياته ثمنًا لذلك، بعد أن وقف في وجه المقاول "ح . م"، الذي يريد إخراجه من المنزل بالقوة، بعد أن رفض إخلاءه نزولاً على رغبته بعد أن اشترى من الورثة الآخرين، بينما المجني عليه رفض ذلك.

ووفق ما نقلت "بوابة الأهرام" عن شهود فقد قال المقاول لسائق اللودر: "اللي يقف قدامك دوسه"، فصعد المجني عليه فوق "شوكة اللودر" محاولاً إيقافه، فبدأ اللودر بالتحرك سريعًا في الاتجاه المعاكس لشارع الجراج وصولاً لشارع مصر والسودان.

وأشار الشهود إلى أنه بعد محاولة "عصام" الصعود لكابينة اللودر قام شخص آخر بالتعدي عليه بالضرب بـ"شومة" على رأسه، وبالخنق، وتم  طرحه أرضًا بأول طريق منطقة "الوايلي" جثة هامدة.

وقالت زوجة المجني عليه "وفاء فوزي"، إن أحد الجيران حاول اللحاق باللودر لإنقاذ زوجها، لكن بادره الجناة بضربات أسقطته من اللودر، وعلى الفور ابلغ أسرة المجني عليه بموقعهم، فهرولت الزوجة مسرعة لتجد زوجها جثة هامدة، ولاذ اللودر بالفرار، وعقب وصول الإسعاف تبين وفاته، إثر إصابته بكسر في الجمجمة وعظمة الفك وفق تقارير الطب الشرعي.

أما الواقعة الثانية، فقد شهدها مركز المنشاة بسوهاج، أثناء قيام لودر تابع للوحدة المحلية بقرية "أولاد سلامة"، بتنفيذ حملة إزالة لمنزل قيد الإنشاء، وعندما طلب صاحبه من نائب رئيس المركز ورئيس القرية، منحه مهله كي يرفع "الخشب" رفض رئيس الحملة، وأعطى الأوامر بدهس محتويات المنزل وصاحبه، ما تسبب في كسر ذراع الأخير.

 
شاهد الصور..






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مدرب الترجي في أزمة قبل مواجهة الزمالك
» بلاغ للنائب العام ضد «شيكابالا» بتهمة «الفعل الفاضح»
» بالصور.. انتشال جثة مصري بعد 10 أيام من غرقه في الكويت
» وفاة ابنة لاعب شهير أثناء تشجيعه بالمدرجات
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وإيبار
» إحالة المتهمين بـ«ختان» طفلة أسيوط للجنايات
» 30 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة نهضة بركان
» الكويت تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" على أراضيها
» تغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه بسبب إبراهيم حسن
» الإفتاء : تحميل الكتب عن طريق الإنترنت جائز بشرط
» تشيلسي يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:22 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية
وزيرة الصحة