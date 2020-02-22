شاهد بالفيديو.. قتل بـ «اللودر» في القاهرة.. ودهس في سوهاج

شهدت مصر حادثين بشعين في غضون أيام قليلة، تجرد المتورطان فيهما من إنسانيتهما، بعدا أن قاما بدم بارد بدهس مواطنين اعترضا على هدم منزليهما.

الواقعة الأولى شهدتها منطقة منشية الصدر بالقاهرة في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الثلاثاء الماضي، عندما تفاجئ عصام يوسف (57 عامًا)، موظف بوزارة الداخلية بـ "لودر" يهدم منزله، فسارع لمنعه من ذلك.

لكنه دفع حياته ثمنًا لذلك، بعد أن وقف في وجه المقاول "ح . م"، الذي يريد إخراجه من المنزل بالقوة، بعد أن رفض إخلاءه نزولاً على رغبته بعد أن اشترى من الورثة الآخرين، بينما المجني عليه رفض ذلك.

ووفق ما نقلت "بوابة الأهرام" عن شهود فقد قال المقاول لسائق اللودر: "اللي يقف قدامك دوسه"، فصعد المجني عليه فوق "شوكة اللودر" محاولاً إيقافه، فبدأ اللودر بالتحرك سريعًا في الاتجاه المعاكس لشارع الجراج وصولاً لشارع مصر والسودان.

وأشار الشهود إلى أنه بعد محاولة "عصام" الصعود لكابينة اللودر قام شخص آخر بالتعدي عليه بالضرب بـ"شومة" على رأسه، وبالخنق، وتم طرحه أرضًا بأول طريق منطقة "الوايلي" جثة هامدة.

وقالت زوجة المجني عليه "وفاء فوزي"، إن أحد الجيران حاول اللحاق باللودر لإنقاذ زوجها، لكن بادره الجناة بضربات أسقطته من اللودر، وعلى الفور ابلغ أسرة المجني عليه بموقعهم، فهرولت الزوجة مسرعة لتجد زوجها جثة هامدة، ولاذ اللودر بالفرار، وعقب وصول الإسعاف تبين وفاته، إثر إصابته بكسر في الجمجمة وعظمة الفك وفق تقارير الطب الشرعي.





أما الواقعة الثانية، فقد شهدها مركز المنشاة بسوهاج، أثناء قيام لودر تابع للوحدة المحلية بقرية "أولاد سلامة"، بتنفيذ حملة إزالة لمنزل قيد الإنشاء، وعندما طلب صاحبه من نائب رئيس المركز ورئيس القرية، منحه مهله كي يرفع "الخشب" رفض رئيس الحملة، وأعطى الأوامر بدهس محتويات المنزل وصاحبه، ما تسبب في كسر ذراع الأخير.