  • الجمعة 21 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كارثة.. كورونا يجتاح إيران

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين : هددت زوجتي بهذا الشيء و اعترفت

الطبيب " ليوتشي مينج"

بالفيديو.. انهيار زوجة الطبيب "بطل كورونا" قبل حرقه

روبرتو كارلوس: لا أعرف أمهات أبنائي!

"كارلوس": "كهربا" يحتاج لطبيب نفسى

الرئيس الامريكي

ترامب يهاجم فنانا شهيرا : " قليل الحكمة"

الكويت

الكويت تعلن العثور على جثة الصياد المصري

أبوتريكة

" وجزاهم بما صبروا".. تدوينة مثيرة لأبوتريكة

الفريق مهاب مميش

مميش: الرئيس لن يترك واحد من هؤلاء

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: لا تستمع للطاعن في سنة النبي.. وارمِ كلامه في البحر

"الكاف" يكشف عن "كورة" كان 2015

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

حالة اشتباه جديدة لفيروس كورونا ببلد عربي

عرب وعالم

مصابو كورونا
مصابو كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أول عربي يصاب بـ«كورونا» يتحدث بعد شفاءه

#

«الصحة» تكشف آخر تطورات حالة مصاب «كورونا» بمصر

#

إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

#

الصين تكشف عن رقم صادم لضحايا فيروس "كورونا"

لبنان

اصابة

اشتباه

حالة

فيروس كورونا

كشف وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن هناك اشتباها في أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان.
وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".
وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 شخصا من المستشفيات، وتوفي 118 (115 منهم في مقاطعة هوبى).

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

فوبيا حضور الجماهير

فراج إسماعيل

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حالة اشتباه جديدة لفيروس كورونا ببلد عربي
» رئيس الأركان يشهد مشروع «بشير 21» بالجيش الثاني الميداني
» طلب غريب من "شيرين" لـ" حسام حبيب" علي المسرح
» اتفاق بين أمريكا وطالبان في 29 فبراير
» عادل إمام يبكي فنانا شهيرا
» نفس الأشخاص ونفس المصور.. صورة عمرها 33 سنة تثير الجدل
» حكم التعامل بالعملات الرقمية..الإفتاء تجيب
» "حفتر" وقف إطلاق النار في ليبيا بهذه الشروط
» صيدلي مصري يعلن عن عقارين يمكنهما علاج كورونا
» مقتل وإصابة 14 شخصا جراء خروج قطار عن مساره في أستراليا‎
» "أنفلونزا الطيور" في مصر بسبب أعلاف صينية .. الوزارء يكشف الحقيقة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان