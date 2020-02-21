» إيران: 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

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الصحة

إصابات

وفيات

فيروس كورونا

قال سعيد نمكي وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، إن الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في إيران هي 5 إصابات فقط.

وأضاف نمكي أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران هي 5 فقط، وتشمل شخصين توفيا واثنين آخرين راقدين في المستشفى في مدينة قم حاليا، وشخص آخر وهو طبيب ذهب من مدينة آراك إلى قم".

ونقلت وكالة "فارس"، اليوم الجمعة، عن وزير الصحة الإيراني أن هناك 24 حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا، هم الآن راقدون في المستشفى، وستتضح النتائج ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المختبرية اللازمة.

وأشار نمكي إلى أن وزارة الصحة الإيرانية تتوقع عدم إصابة غالبية هؤلاء  بالفيروس.



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