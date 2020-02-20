» مظاهرة بالجرارات في هولندا احتجاجًا على سياسات الحكومة

تجمع عدد من المواطنين في هولاندا بالجرارات الزراعية، في مظاهرة جاءت احتجاجًا على سياسات الحكومة البيئية.

وعرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو تفاصيل مسيرة للمزارعين الهولنديين بالجرارات.

ويظهر الفيديو وقوف عدد من المزارعين جراراتهم الزراعية بالقرب من محطة السكك الحديدية في مدينة لاهاي غرب هولندا احتجاجا على سياسات الحكومة البيئية.

وأوقف الجيش الهولندي شاحنات كبيرة في الطرق الاستراتيجية في محاولة منه لمنع وصول الجرارات إلى وسط المدينة خوفًا من التسبب بشلل مروري.

يذكر أن هولندا هي دولة تأسيسية تشكل الجزء الأوروبي من مملكة الأراضي المنخفضة التي تتكون رسميًا من جزء أوروبي يضم اثنتي عشر مقاطعة.

وتقع هولندا شمال غرب أوروبا، وجزء كاريبي يتكون من ثلاث جزر في البحر الكاريبي بأمريكا اللاتينية.



