» الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

الدولار

الجنيه

سعر الدولار

شهدت التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

 جاء هذا مقارنة مع آخر تعامل له في البنوك الرسمية، حيث انخفض بنحو 4 قروش خلال يومين.

وبلغ السعر في بنك الإسكندرية 15.55 جنيه للشراء ونحو 15.65 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فبلغ السعر  15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل عند 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع في البنك المركزي.


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