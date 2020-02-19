الطماطم بـ 2 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

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الخضروات والفاكهة
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متابعات- أمينة عبد العال

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الليمون

الموز

الطماطم

الفراولة

البصل

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.

وشهدت الأسعار اليوم الأربعاء 19 فبراير حالة من الاستقرار إلا أنه يوجد بعض التباين في الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.

وسجل سعر كيلو الطماطم أسعار تتراوح مابين 2 إلى 5 جنيهات، وسجل كيلو البصل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطاطس أسعار تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الليمون أسعار تتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل كيلو التفاح الأمريكي أسعار تتراوح بين 17 إلى 21 جنيهًا، وسجل كيلو اليوسفي أسعار تتراوح ما بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي أسعار تتراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات، وسجل كيلو الموز أسعار تتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات، وسجل كيلو الفراولة أسعار تتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها.

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