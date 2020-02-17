المهرجانات طوفان جارف.. وهذا الحل للقضاء عليها

17 فبراير 2020 - 11:45 م

أكد الشاعر الغنائى، عنتر هلال، أن ظهور أغانى المهرجانات له جانب مشرق، حيث جاءت كأداة تنبيه وصفعة "تفوق" لإعادة ترتيب الأوراق الغنائية من جديد، مؤكدًا أنه مع الحرية وعدم الوصاية على الناس، في ظل انتشار التكنولوجيا والإنترنت.



وأضاف "هلال" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E" أن مصر في مطلع القرن الـ19 كانت تعيش "مهزلة" من الأغانى تفوق المهرجانات، مستطردًا: "علينا أن نستلهم التجربة التى قادها سيد درويش، حيث مسح وكنس الأغانى الهابطة والبذيئة وقدم أغانى وطنية، مثل بلادى وأنا المصرى وشد الحزام، وكانت مصر تشهد ثورة حقيقة في الفن".

