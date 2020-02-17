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ملكة جمال الإمارات توجه رسالة إلى شعب نجران.. ما الأمر؟

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فطيم الشامسي ملكة جمال الإمارات
فطيم الشامسي ملكة جمال الإمارات
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متابعات- أمينة عبد العال

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وجهت فطيم الشامسي ملكة جمال الإمارات رسالة إلى أهالي منطقة نجران في المملكة العربية السعودية مؤكدة فيها حبها لهم لتفاعلهم الكبير معها، لافتة إلى أنها تلقت العديد من الإضافات من بنات وشباب نجران عبر سناب شات معها بشكل خاص.

وقالت في الفيديو الذي نشرته علي صفحتها علي السناب شات: "أحبكم أهل نجران.. والبنات يعلموني اللهجة النجرانية مأجورين.. مستأنسة بتفاعل بنات نجران معي وتعليمي نجراني"، كما وعدتهم بتفاعل أكبر معهن والرد علي جميع رسائلهن.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي قامت بنشره  موقع سناب شات لاقي استحسانا بين متابعيها.


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