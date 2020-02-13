تحرك برلماني بشأن أزمة «محمد رمضان والطيار»

13 فبراير 2020 - 04:29 م

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن واقعة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، واستغلال منصات الإعلام بما يسبب إضرارا بالطيران المصري وسمعته عالميا.

وأوضحت عضو البرلمان، أنه في أكتوبر الماضي، نشر الممثل محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، حيث قام محمد رمضان من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة".

وأردفت النائبة إيناس عبد الحليم: "وبعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وتابعت: "الفنان محمد رمضان قام بأعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري".



