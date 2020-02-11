» شقيق الراحل علاء ولي الدين: هذا ما فعله "هنيدي" معنا

11 فبراير 2020 - 11:22 م

قال معتز ولي الدين شقيق الفنان علاء ولي الدين، إنه حرص على التوجه اليوم إلى المقابر لزيارة الراحل علاء ولي الدين في ذكرى وفاته.



وأضاف معتز ولي الدين - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أنه بعد عودته من المقابر تلقى اتصالا هاتفيا من الفنان محمد هنيدي وتحدث معه عن الذكريات التي جمعته وعلاء ولي الدين.



وتابع معتز ولي الدين: "الفنان محمد هنيدي لم يتركني في هذه المواقف أبدا منذ رحيل علاء.. لأنهم كانوا أكثر من الأخوات"، موضحا أن علاء ولي الدين شق طريقه الفني مع محمد هنيدي كما أنهم كانوا يتبادلون الفرص سويا في مجال العمل.

