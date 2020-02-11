موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام

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مانشستر سيتي

المصريون

وست هام

حدد رابطة الدوري الإنجليزي موعد مواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ26 لـ«البريميرليج»، والتي تقرر تأجيلها في وقت سابق.

وكان من المقرر إقامة مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام يوم الأحد الماضي، ولكن تم تأجيلها رسميًا نظرا لظروف الطقس القاسية.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في بريميرليج خلف ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الـ18 وفي جعبته 24 نقطة بعد مرور 25 جولة.


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