التوصل للقاح ضد كورنا قد يتم بعد 18 شهرًا

11 فبراير 2020 - 06:28 م

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن توقعاتها بشأن التوصل للقاح ضد النوع الجديد من فيروس "كورونا".

وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فإنه قد يتم ابتكار اللقاح بعد 18 شهرا فقط، داعيًا لاتخاذ كل الإجراءات المتاحة حاليا لمكافحة الوباء.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في جنيف.

وقال: "اللقاح الأول قد يكون جاهزا بعد 18 شهرا، لهذا السبب يجب أن نفعل كل ما يمكن عبر استخدام جميع الأسلحة المتاحة".

وأوضح أن الاسم الرسمي للفيروس "COVID-19 "، مشيرا إلى أن التسميات الأخرى المتداولة قد لا تكون دقيقة.

ودعا العالم بأسره لأن يكون "حازما لأقصى درجة ممكنة" في مكافحة سلالة "كورونا" الجديدة، معتبرا أنه في حال "لم يرغب المجتمع الدولي في الاستيقاظ والتعامل مع الفيروس على أنه العدو رقم واحد، فلن نكون قد تعلمنا من دروسنا".

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي على توحيد الجهود لتفادي "مزيد من الإصابات ومزيد من دفع الثمن"، مبينا: "لا نزال ملتزمين باستراتيجية الردع، وعلينا ألا نسمح بانتشار الفيروس على المستويات المحلية".