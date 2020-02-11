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أوامر ملكية جديدة في السعودية

عرب وعالم

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
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محمد فضل - متابعات

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية وقرارات جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسته، وزالذي عقد اليوم في قصر اليمامة.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، والتي كان من بينها الرسالة الخطية التي بعث بها الملك سلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ناقش المجلس المساعدات التي أرسلتها السعودية للصين، بالإضافة إلى قضية تمكين المرأة وتنمية للمجتمع.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، وما أسفر عنه قمة مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي، كما اطلع مجلس الوزراء، على ما جاء في أعمال الإعداد للدورة السابعة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، جاءت قرارات المجلس كالتالي:

أولاً :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 47 / 12 ) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في جمهورية تونس للتعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 50 / 12 ) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 27 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة.

سادساً :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي آل سعود إلى وظيفة (وكيل محافظة جدة فئة أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

2 ـ ترقية منصور بن محمد بن عبدالرحمن الناصر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بقوات الدفاع الجوي.

3 ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله العثمان إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

4 ـ ترقية محمد بن سعود بن محمد التميمي إلى وظيفة (مستشار جمركي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقريران سنويان لوزارة التعليم، ورئاسة الاستخبارات العامة، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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