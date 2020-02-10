تهز السعودية.. تنتحل هويتها وتحرمها من الزواج 15 عاما

10 فبراير 2020 - 10:21 ص

واقعة غريبة شهدتها السعودية، تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، حيث انتحلت سيدة هوية أخرى؛ لتتسبب لها بمعاناة طيلة 15 عاما.







وحسب صحيفة ”عكاظ“ ، فإن ”الجهات المختصة أدانت سيدة انتحلت الهوية الوطنية لامرأة أخرى لتحرمها من الزواج لمدة 15 سنة“، مشيرة إلى أن الضحية ”لم تستطع تغيير حالتها الاجتماعية المقيدة (متزوجة) في سجلات الحاسب الآلي“.









وذكرت الصحيفة أن ”الضحية كشفت معاناتها في شكوى قدمتها لهيئة حقوق الإنسان، جاء فيها أن سيدة زورت وانتحلت شخصيتها في عملية تزوير مدفوعة الثمن، تسببت لها في متاعب نظامية، بدءا من تلقيها فواتير باسمها، وانتهاء بظهور حالتها الاجتماعية في النظام متزوجة كون المنتحلة متزوجة ولديها أبناء، كما تم لاحقا إصدار صك طلاق باسمها“، مشيرة إلى ”تورط أحد أقرباء الضحية في القضية“.





وأضافت أن الضحية ”راجعت كثيرا الجهات المختصة، إلا أن طول أمد النظر في مشكلتها الذي استمر 15 سنة، ضاعف معاناتها، وطالبت هيئة حقوق الإنسان، بمساعدتها في استعادة حقوقها ومحاسبة المتسببين في ذلك“.



