  • الإثنين 10 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

رجل وحيد كان بإمكانه إنقاذ الطيار الموقوف

إيران تؤكد إسقاط طائرة إسرائيلية بدون فوق موقع نطنز النووي

السودان يكشف حقيقة عبور طائرات إسرائيلية أجواء البلاد

صورة من الواقعة

زوجة صاحب حمار القطار: " كل ما نشتري جحش يموت"

هاني شنودة

هاني شنودة يكشف حقيقة خلافه مع عمرو دياب

رئيس البرلمان

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

سعوديات

تهز السعودية.. تنتحل هويتها وتحرمها من الزواج 15 عاما

فيروس كورنا

كارثة.. 5 ملايين صيني غادروا "ووهان" وذهبوا إلى هذه البلاد

السفينة المنكوبة

60 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السفينة المنكوبة

ارشيفية

مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث مروع بالمنيا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

قبل الحجر الصحي

كارثة.. 5 ملايين صيني غادروا "ووهان" وذهبوا إلى هذه البلاد

عرب وعالم

فيروس كورنا
فيروس كورنا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصين تغلق مدينة رئيسية جديدة بسبب الفيروس "القاتل"

#

تونس.. سعيّد يوصي بتيسير عودة الأطفال العالقين في ليبيا

#

لغز «الحجارة المتحركة» الذي حير العلماء

#

إيران.. موعد عودة الإنترنت مجهول

الصين

كورونا

فيروس كورونا

ووهان

قبل أن يتفشي فيروس"كورونا" في مدينة "ووهان" الصينية ويتم وضعها تحت الحجر الصحي غادر 5 ملايين صيني إلى بلاد أخرى احتفالا بالعيد القمري الجديد.

وأعلنت الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة ساوثمبتون البريطانية والتي تختص بحركة السكان أن السفر خارج "ووهان" بدء تدريجيا في الأسابيع التي سبقت يوم الاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة.

والبلاد التي توجه إليها الصينيون بناء على الدراسة هي 10 وجهات عالمية هي تايلاند واليابان وهونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا.

وبالفعل تم الإعلان عن أول حالة إصابة خراج الصين في 13 يناير في تايلاند ويعدها بيومين اليابان ، وهم الأكثر بلاد تعرضا للعدوى حسب الدراسة، وفي خلال 10 أيام من الحجر الصحي في"ووهان" انتشر الفيروس إلي أكثر من 20 دولة.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة ليتجاوز 900 فيما تجاوزت حالات الإصابة 40 ألف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هنيدي يسخر من فنان شهير : "اللبن خلاه أصلع"
» الأطباء بعد بلاغات الوزيرة: سقطة ومش متعودة
» رسالة من كندة علوش لـ يسرا: "الأسطورة"
» الكويت.. عسكري يعتدي جنسيا على موظفة أجنبية في المطار
» مفاجأة سارة للأطباء.. مد سن المعاش إلى 65
» مفاجآت غير متوقعة في الأوسكار
» موقف مفاجئ من ليلى علوي تجاه الطيار الذي فقد عمله بسبب محمد رمضان
» فنانة شهيرة: جدي كان متهما بالزندقة والتجديف
» عمر السومة يوجه رسالة محزنة لجماهير الأهلي المصري
» نجم الزمالك: دايما بسجل في الأهلي لأن كعبي عالي عليه
» "وزير التعليم" يرد على حالات التحرش بالمدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم