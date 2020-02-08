» وفاة أول أمريكى بفيروس "كورونا"

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متابعات - أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بكين وفاة أمريكي أصيب بفيروس "كورونا" في مدينة "ووهان" بؤرة المرض ليسجل أول حالة وفاة لأجنبي في المدينة.

وأكد الناطق باسم السفارة حالة الوفاة للمواطن الأمريكي الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، في السادس من الشهر الجاري, حسبما نشرت وكالة "فرانس برس".

كما أعلنت الخارجية اليابانية في بيان لها اليوم، وفاة رجل ياباني نقل إلى المستشفى مصاب بالتهاب رئوى في مدينة "ووهان"، ونقلت عن السلطات الطبيبة الصينية أن الرجل وهو في الستين من عمره كان يشتبه في إصابته بالفيروس ولكن التشخيص أظهر أن سبب الوفاة التهاب رئوي فيروسي، حسبما نشرت "رويترز".

وقد يكون هذا الرجل أول حالة وفاة لمواطن ياباني بالفيروس، لأن وزارة الخارجية أعلنت أنه ليس لدي الحكومة علم بأي ياباني توفي بسبب فيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس القاتل لتتجاوز الـ600 فيما أعلنت أن حالات الإصابة تجاوزت الـ30 ألف مصاب.

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