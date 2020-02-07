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اعتقال أجمل زعيمة عصابة بتهمة تجارة السلاح والمخدرات

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ميراريان ميرانيس
ميراريان ميرانيس
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إيمان هاني

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اعتقال

ماريانا ميرانيس



صدمت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ماريانا ميرانيس، متابعيها بخبر اتهامها بتهريب الأسلحة والمخدرات ، عقب ضبط بعض المواد المخدرة بحوزتها في إشارة مرور .

وتمثل ميرانيس، أمام المحكمة قريباً ، لثبت إدانتها كزعيمة عصابة تعمل في تهريب الأسلحة والمخدرات ، حيث تم العثور على ، مكونة من 5 أسلحة نارية وعبوتين ضخمتين من الهيروين، بالإضافة إلى 20 كجم من القنب .

وأثارت العارضة الملقبة بـ "كوكاينا" ، الجدل مؤخراً بصورا جريئة لها برفقة الأسلحة النارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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