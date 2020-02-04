» وابل رصاص يقتل سيدتين ويغلق "تكساس"

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أمريكا

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رصاص

ولاية

تكساس

شهد مبنى سكني تابع لجامعة تكساس، وابلاً من الرصاص ما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة طفل يبلغ من العمر عامين.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، وقع الحادث، أمس في قاعة برايد روك ريزيدنس بجامعة تكساس إيه آند إم للتجارة بولاية تكساس الأمريكية.

وحسبما أكدت السلطات، أن جميع الضحايا أصيبوا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، فيما أمر المسئولون بإلغاء الدراسة لبقية اليوم، وتوفير مكان لإجراء تحقيق في الحادث.

ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على الرامي، لكن قالت إدارة شرطة تكساس إيه آند إم التجارية في بيان، إن الضباط يتمركزون في جميع أنحاء الحرم الجامعي وتم تقييد الحركة وإغلاق الجامعة حتى إشعار آخر.

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