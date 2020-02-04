» دراسة حديثة: تناول الدجاج واللحوم بهذه الطريقة يؤدي إلى الوفاة

04 فبراير 2020 - 11:56 ص

حذرت دراسة طبية حديثة من تناول الدجاج مرتين أسبوعيًا لأنه قد يؤدي إلى أمراض القلب بنسبة 7% وربما تصل إلى الوفاة.

وأشارت الباحثة نورينا ألين الأستاذ المساعد في الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج الأمريكية إلي دراسة أجرتها هلي ما يقرب من 30 ألف شخص بالغ، فوجئت بأن من يتناولون اللحوم المصنعة عرضة للإصابة بالأزمات القلبية أما الذين يتناولون اللحوم الحمراء والدواجن فعرضة للوفاة المبكرة.

وأوصت بتناول الأسماك لأن الدراسة أثبتت أن من يتناولها يتمتع بصحة جيدة خاصة الأسماك المعلبة مثل السلمون والتونة لأنها تحمي القلب وتزيد من المناعة.