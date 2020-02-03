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رسميًا.. «ليجا» تحدد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
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برشلونة

ريال مدريد

المصريون

حددت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه برشلونة، ضمن منافسات المرحلة الـ26 من الدورى الإسبانى.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 1 مارس فى تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، بعد فوزه على جاره فريق أتلتيكو مدريد، فى لقاء ديربى العاصمة الإسبانية، بهدف النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسبانى، أعلن عن موعد إقامة مباراة لقاء الكلاسيكو، بين ريال مدريد وغريمه التقليدى برشلونة، فى لقاء الدور الثانى من الليجا، ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني.

وأكد تيباس، أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، سوف تلعب فى الأول من شهر مارس المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة.

كشف رئيس رابطة الليجا، عن موعد الكلاسيكو، على هامش تواجده فى العاصمة الإنجليزية لندن، للمشاركه فى احدى فعاليات قناة الدوري الإسباني فى الولايات المتحدة الأمريكية.

 يأتى برشلونة فى المركز الثانى، برصيد 46 نقطة، بعد فوزه على فريق ليفانتى، بنتيجة 2 – 1، ثم جاء خيتافى المرتبة الثالثة، برصيد 39 نقطة، بعد فوزه على أتلتيك بلباو، بثنائية نظيفة.

وتنطلق مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، بلقاء ديبورتيفو ألافيس، مع ضيفه فريق إيبار، مساء يوم الجمعة المقبل.

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