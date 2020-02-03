الزفة تحولت إلى مأتم.. ضحايا ومصابين في زفة عروسين

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راح 3 أشخاص ضحية حادث تصادم وقع أتوبيس وبين سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حفل زفاف، بينما أصيب 16 آخرين.

وقع الحادث أمام مدخل قرية غرب أسوان بطريق المطار ناحية الطريق الصحراوي «أسوان/ القاهرة»، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لتلقى العلاج وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية.

وجاء أسماء الضحايا: «عبدالرازق أيوب عبدالرازق، 24 سنة عقب إصابته باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد تبعي إسماعيل 13 سنة، عقب إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وحسن عمر حسن 24 سنة، عقب إصابته بنزيف داخلى بالمخ».

بينما أصيب كلًا من: «محمد صبرى محمد 18 سنة، وعبدالرحمن بهاء الدين 17 سنة، وأحمد عبدالرحمن دمرداش 35 سنة، ومحمد موسى عبدالحميد 25 سنة، ومحمد خالد عبدالحارث 19 سنة، ومحمد أحمد محمد 18 سنة، ومحمد رجب أبازيد 24 سنة، وخالد أحمد محمد 41 سنة، ومصطفى محمد فهمى 36 سنة، وهاشم السيد أحمد 17 سنة، ومحمد حسين رشوان 18 سنة، وعلى عبدالمحسن عبدالمالك 19 سنة، ومحمد بيومى محمد 18 سنة، ويوسف عبده حليم 22 سنة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، والتي انتدبت لجنة فنية من رجال المرور لإعداد تقرير عن الحادث.


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