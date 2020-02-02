» أمن البحر الأحمر على مائدة مباحثات حمدوك فى "جيبوتي"

02 فبراير 2020 - 12:52 م

بدأ عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، اليوم زيارة رسمية إلي جيبوتي تستغرق يومين يبحث خلالها مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، سبل تعزيز أمن البحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال سفير السودان في جيبوتي في تصريحات إعلامية أمس إن حمدوك سيضع خلال الزيارة حجر الأساس للمقر الجديد المنظمة الإيجاد كما من المتوقع أن يطلع الرئيس الجيبوتي علي خارطة الطريق التي أعدها السودان لتطوير المنظمة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن منظمة الإيجاد معنية بإرساء الأمن والاستقرار في شرق أفريقيا وتنمية دول المنظمة "جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا"، وتسهيل تواصل الشعوب ومحاربة الجفاف والتصحر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.