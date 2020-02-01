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خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب..

المالكي: عباس سيؤكد رفض "صفقة القرن"

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رياض المالكي
رياض المالكي
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المصريون ووكالات

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الرئيس محمود عباس، سيؤكد في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، السبت، على رفض "صفقة القرن" المزعومة.
وفي تصريح للأناضول، الجمعة، أشار المالكي أن عباس سيشدد في كلمته على ضرورة عدم التعاطي مع الصفقة، ورفضها من الدول العربية.
وأضاف أن الرئيس الفلسطيني سيتوجه للوزراء العرب بضرورة دعم الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الاجتماع المذكور الذي يأتي لطرح الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بصفقة القرن.
والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
ووصل الرئيس الفلسطيني، ومسؤولون فلسطينيون، من بينهم الوزير المالكي، في وقت سابق الجمعة، القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد في مقر الجامعة العربية، بطلب من فلسطين. -

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