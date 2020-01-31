تعليق ناري لـ محمود سعد على سجال شيخ الأزهر و"الخشت"

31 يناير 2020 - 10:30 م

علق الإعلامي محمود سعد، على ما شهده مؤتمر الأزهر، بين فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مؤتمر الأزهر قائلًا: شيخ الأزهر عالم كبير، وعندما يتحدث يجب أن ننصت له جيدًا، والتروي عند الحديث في الأمور الدينية.. الإمام الأكبر عالم كبير وله مكانة عالية".



وأشار محمود سعد، خلال بببرنامجه "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، إنه لا يجوز اجتزاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحديث شيخ الأزهر، موضحًا: "لا يجوز، لأنه عالم كبير وله مكانة عالية".



وأوضح "سعد"، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف منارة كبيرة منذ أكثر من ألف سنة ويغذي الأمة الإسلامية في كل مكان، مستطردًا: "تجديد الخطاب الديني لا يجب أن يكون في العلن، لأنه أمر عميق جدًا، ويخص أكثر من مليار ونصف مسلم، ويحتاج إلى اجتماع بين العلماء، لأن هناك أمور عميقة تخص الأمة الإسلامية".

