«أبو الغيط»: صفقة القرن استسلام.. وحدث تاريخي غدًا

31 يناير 2020 - 08:44 م

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ما يعرف "صفقة القرن" ليست خطة سلام، ولكنها طلب استسلام، مشيرًا إلى حدث تاريخي سيحدث غدًا.

وتابع "أبو الغيط" عقب استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته بالقاهرة اليوم، أن الأخير سيلقي خطابا تاريخيا هاما أمام إجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم غد السبت.

وأوضح أنه من المقرر أن يطرح فيه الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام .

وأوضح: "لدينا اجتماع غدا على مستوى وزراء الخارجية العرب للاستماع إلى بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس محمود عباس، كما سنستمع لكلمات من وزراء الخارجية العرب وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرار يعبر عن الموقف العربي، وتابع "أنا أثق أن الأمة العربية وشعب فلسطين سينجح في الرد على هذه الخطة والتي هي ليس بخطة ولكنها طلب للاستسلام".

وأكمل: "أنا أثق بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم، وأمتنا العربية أمة حية قادرة على الصمود والمقاومة وسترفض هذا المقترح لانه لا يستجيب إلى الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية التاريخية" .

وعن مبادرة السلام العربية، صرح بأنها لم تسحب ومازالت مطروحة منذ عام 2002 وحتى تاريخه فالعرب أصحاب سلام ويطالبون بالسلام وضرورة تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .