» استقالة وزيرة كويتية بعد شهرين من أداء القسم أمام أمير البلاد

30 يناير 2020 - 10:47 ص

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن وزيرة الشئون الاجتماعية في دولة الكويت الدكتورة غدير أسيري أعلنت عن تقديمها استقالتها مكتوبة، اليوم الخميس.



وحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، جاءت استقالة الوزيرة ”أسيري“ قبل جلسة التصويت على طرح الثقة بها المقررة في 4 فبراير المقبل.





يذكر أن الوزيرة لم تمض في منصبها سوى شهرين فقط حيث تم تعيينها في ديسمبر من العام الماضي، بعد أدائها اليمين الدستوري أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ولكنها تعرضت لهجمة شرسة بعد تعيينها مباشرة.







