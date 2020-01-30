عملية جراحية عاجلة لـ"آل الشيخ" بنيويورك

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ال شيخ

يخضع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، لعملية جراحية في نيويورك لإزالة ورم.

منذ فترة يعانى "آل الشيخ" من المرض ودخل إحدى المستشفيات بأوروبا.  

وطرح الرئيس الشرفي للأهلى، أغنية جديدة للنادي الأهلي قريبًا.

ونشرها عبر "فيس بوك"، كلمات الأغنية، والتي جاءت كالآتي:

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم والأهلي كوم.. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايمًا في قلبي وعَلَمه في إيدي.. باهتف باسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي


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