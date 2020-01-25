تهز بنها.. أم تلقي طفليها من البلكونة واحدًا تلو الآخر

شهدت مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة عندما أقدمت أم على إلقاء طفليها من أعلى عقار سكني، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

وقال "محمد السيد"، شاهد عيان: «الأم كانت طبيعية، ولم يظهر عليها علامات المرض النفسي، وعايشة ولم نسمع لها صوتا.. وفي يوم الواقعة فتحت شباك البلكونة، وقامت بإلقاء الطفل الأول ثم الثاني بعده وصرخت وقامت بإلقاء نفسها بعدهما، حيث لم تستغرق الواقعة أكثر من دقيقة واحدة».

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من رجال الأمن ببنها، وتبين مصرع "أسماء. م. ع" 6 سنوات، و"رغدة. م. ع" 4 سنوات، وإصابة والدتهما، وبإجراء التحريات تبين أن الأم ألقت بطفلتيها من شرفة منزلهما بالطابق الرابع، ثم ألقت بنفسها بعدهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الأم وهي في حالة خطيرة للمستشفى والأطفال لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم.