«ماني» يغيب عن ليفربول 3 أسابيع

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المصريون

ليفربول

مانى

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، غياب ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ماني خضع لفحص طبي صباح اليوم، السبت، وسيغيب لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إنجليزية.

وأضافت الصحيفة، أن ماني سيغيب عن مباراة فريقه أمام شروزبري تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، غدًا الأحد، بالإضافة إلى مبارايات وست هام يونايتد وساثهامبتون ونورويتش سيتي في البريميرليج.


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