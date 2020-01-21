تسريبات جديدة لإخواني يفضح أيمن نور ومخطط المقاول الهارب

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إحالة المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبى

قام برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، بعرض تسريبًا صوتيًا للإخواني حسين بديني يفضح فيه أيمن نور، ومخطط المقاول الهارب محمد علي لتخريب البلاد.
وأكد "بديني"، خلال التسريب الذي أذيع، إن "أيمن مش جاد في موضوع الثورة، وبتاع مصلحته في الأول والآخر.. وعشان كده أنهيت علاقتي به وليس آسفا على ذلك".
وتضمن التسريب رسالةً إلى الهارب محمد علي، حيث انتقد "بديني" ظهور محمد علي مع وائل غنيم، قائلا: "ظهور محمد علي مع وائل غنيم كان غلط وظهوره معاه قلل من شعبيته.. غنيم كارت اتحرق خلاص".


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