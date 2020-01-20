سلوك سىء في النوم يؤدي لهذه الأمراض الخطيرة

20 يناير 2020 - 02:43 م

يعتبر الإفراط في النوم من العادات الغير مستحبة والتي قد تؤدي إلي الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة أهمها السكر وأمراض القلب ومشاكل متنوعة في الصحة العقلية وقد تؤدي إلي العقم، لذلك ينصح بالنوم عدد ساعات لا تزيد عن 7 أو 8 ساعات في اليوم.

كما يعتبر النوم علي البطن من السلوك الذي يحبه الكثيرين إلا أن دراسات حديثة متنوعة أثبتت أن النوم بهذه الوضعية يؤدي إلي الإصابة بالعديد من الأمراض من أهمها آلام الظهر والرقبة.

وأضافت الدراسة التي نشرتها" صدي" إلي أن آلام الظهر تأتي من النوم علي البطن لأنها تضغط علي الظهر والعمود الفقري .

أما عن آلام الرقبة، فالنوم علي البطن يقلب الرأس إلي الجانب أي قلب الرقبة مما يخل بوضع رأسك وعمودك الفقري.

وهناك أيضا أضرار للحوامل حيث أن الوزن الزائد يعمل علي منتصف الجسم علي إضافة الضغط علي الرقبة والعمود الفقري، لذلك ينصح الحامل بالنوم علي الجانب الأيسر.