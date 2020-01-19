"المسماري" يطالب بعدم مشاركة دولة عربية بمؤتمر برلين

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أعلن المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، أن عدم مشاركة قطر في المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية الليبية يخدم مصالح هذه الدولة نفسها.

وقال المسماري، في تصريحات متلفزة، ردًا على سؤال عن تطلعات الدوحة إلى المشاركة في المؤتمر الذي ينطلق اليوم في العاصمة الألمانية "برلين": "لا نعرف قطر كيف ستظهر وسط هذه الدول العملاقة؟، وماذا تمثل قطر إلى جانب الحضور لهذا المؤتمر. أعتقد أن إبعاد قطر كان لصالح قطر حتى لا تكون قزمة وتظهر على صورتها الحقيقية".

وشن المسماري هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهمًا إياه بدعم تنظيمات إرهابية في شمال إفريقيا، بما فيها "القاعدة" و"بوكو حرام"، مشيرًا إلى أن "الجيش الوطني" رصد زيارات سرية قامت بها وفود تركية إلى النيجر وتشاد لعقد اجتماعات مع "عناصر إرهابية وقادة إرهابيين وتنظيمات إرهابية".

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