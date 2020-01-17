سر رفض أم كلثوم الغناء لـ"فريد الأطرش"

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ام كلثوم

فريد الاطرش

رياض السنباطي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، السبب الحقيقي وراء رفض أم كلثوم للغناء لفريد الأطرش، مشيرا إلى أن الأخير كثيرا ما أعلن عن رغبته فى أن تغنى له أم كلثوم؛ رغم أنه في جلساته الخاصة، يؤكد أنها لن تغنى له؛ لأنها تكره شقيقته أسمهان، وتريد الانتقام منه، موضحا أن هذا رأى صادم وغريب لأن أسمهان رحلت عام 1944، وأم كلثوم عاشت بعدها 30 عاما؛ فهل هناك مشاعر انتقامية تستمر ثلاثة عقود متواصلة من الزمان.

وأضاف الشناوي، في مقاله بـ"المصري اليوم"، أن فريد أيضا كان لديه يقين أنه بقدر ما يدفع رياض السنباطى، أم كلثوم في جلساته الخاصة معها للغناء له، بقدر ما يحاول عبدالوهاب عرقلة المشروع، حتى لا يحقق معها نجاحا جماهيريا أكبر منه، لافتا إلى أن أم كلثوم أيضا لم تملك الجرأة لتقول الحقيقة، التى باحت بها لصديقهما المشترك الشاعر مأمون الشناوى، عندما سألها أجابت: "أنها تقدر منهج فريد النغمي، إلا أنه لا يتوافق مع إحساسها".


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