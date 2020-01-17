تسجيلات مسربة تطيح برئيس وزراء أوكرانيا

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وكالات- الدويني فولي

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درسها

قدم رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غونشاروك، الجمعة، استقالته بعد نشر تصريحات نسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي للاقتصاد.

وكتب غونشاروك على صفحته في موقع "فيسبوك" "من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالتي وسلمتها للرئيس".

وتعليقا على تصريحات أثار نشرها أزمة سياسية في أوكرانيا، كتب غونشاروك أن "مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس.هذا الأمر غير صحيح. وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس".

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أنها تلقت رسالة الاستقالة، وأشارت إلى أنه سيتم "درسها".

ونشرت هذا الأسبوع تسجيلات على أنها من اجتماع غير رسمي عقد في 16 ديسمبر بين وزراء ومسؤولين في المصرف المركزي.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، يناقش المشاركون في الاجتماع كيفية شرح القرارات الاقتصادية للرئيس زيلينسكي وهو ممثل كوميدي سابق دخل عالم السياسة بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في أبريل.



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