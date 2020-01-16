» هل تصلى وتصوم الحامل.. الإفتاء تحسم الجدل

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الصوم خلال فترة الحمل من أكثر المواضيع جدلاً، والتي تثير العديد من التساؤلات لدى المرأة الحامل، وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي قد أجاز إفطار المرأة الحامل في شهر رمضان، خاصة أن كان الصيام يضر بصحتها أو صحة جنينها، إلا أن العديد من النساء ترفضن الإفطار.

"امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل، فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟ سؤال أرسلته سيدة سؤال الى صفحة دار الإفتاء الرسمية".

وردت دار الإفتاء قائلة: "يصح لها أن تصوم وتصلي؛ لأن هذا النزيف استحاضة".

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