» البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الأسواق الصينية

16 يناير 2020 - 12:24 م

أكد أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار فضلاً عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصدير أكثر من مليون و700 الف طن موالح إلي مختلف دول العالم خلال عام 2019 كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية أعلى معدل لها حيث تخطت حاجز الخمسه ونصف مليون طن خلال العام ما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للتصدير أو للسوق المحلي.

وأضاف العطار أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.

جدير بالذكر أن البرتقال المصري يعتبر من أجود أصناف البرتقال في العالم كما أن مصر تعتبر من أكبر الدول المصدرة له في العالم وفد تم فتح السوق النيوزيلندي أمام البرتقال المصرى كما يتم للتفاوض حاليًا من أجل فتح أسواق البرازيل والأرجنتين وبعض دول شرق آسيا أمام الموالح المصرية.