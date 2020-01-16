كلوب: صلاح غضب بشدة حين فعلت هذا التصرف معه

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صلاح

كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن الطريقة التي يستحوذ بها على قلوب لاعبيه.

وقال كلوب إنه لطالما أثار غضب لاعبي ليفربول ومن ضمنهم نجوم الفريق الكبار مثل صلاح وماني بسبب تصرفاته.

وأضاف: أنا أصرخ بطريقة معينة خلال المباراة .. وهذا لطالما أغضب لاعبي ليفربول مني كثيرًا وبخاصة النجوم الكبار للفريق .

وتابع: لا يستقبلون صراخي بطريقة جيدة لكنهم يتفهمون الأمر حين أقول لهم إنني فقط شخص مفعم بالنشاط وليس إلا وأن الأمر غير مقصود به أي شيء سوى أنني مجرد شخص مفعم بالنشاط.

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