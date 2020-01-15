» صابرين تكشف:" هاتف كان يحدثني أثناء تصوير أم كلثوم "

أثار ظهور الفنانة صابرين، في برنامج "صاحبة السعادة"، حالة من الجدل،إذ يعتبر الظهور الأول لها بعد قرارها بخلع الحجاب.

وخلال لقائها، روت صابرين، كيف اختارتها المخرجة أنعام محمد علي، لمسلسل "أم كلثوم"،حيث قالت إن المخرجة زارتها في موقع تصوير مسلسل "هوانم جاردن سيتي" وعرضت عليها المشاركة في المسلسل، لكنها اعتقدت أنها ستؤدي أحد الأدوار، لتفاجأ بعدها أنها تجسد البطولة وشخصية "أم كلثوم".

ولفتت صابرين، إلى أمر غريب حدث لها أثناء تصوير مسلسل "أم كلثوم"، حيث كشفت أن في بعض المشاهد أثناء التصوير، تجد هاتف وصوت يحدثها في أذنها أن تقوم بفعل أمر ما، مثلا أن تصعد السلم بطريقة محددة، لتفاجأ بعدها أن أسرة أم كلثوم تسألها :"كيف عرفت أن "كوكب الشرق" كانت تصعد السلم بهذه الطريقة؟.

وأوضحت صابرين خلال لقائها،أنه عندما تم ترشيحها للدور ظن البعض أن المسلسل سيفشل، خاصة أنه قبل ترشيحها ترشح للدور فنانات منهن نبيلة عبيد ومديحة يسري.

وأنتج مسلسل "أم كلثوم" في عام 1999، وهو من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد علي وبطولة صابرين وأحمد راتب وكمال أبو رية وحسن حسني ورشوان توفيق وسميرة عبد العزيز .