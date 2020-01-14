ترامب يغتال سليماني ورفاقه

14 يناير 2020 - 04:42 م

الأوضاع الدائرة في أمريكا وهي على أبواب انتخابات، جعلت ترامب يبحث عن نصر، فقام باغتيال سليماني وأبو مهدي ورفاقهما بطريقة همجية، كي يقول للشعب الأمريكي بان يده طويلة وتصل إلى أي مكان وكائن من كان، وكانت النتيجة هي الاغتيال الأخير، هذا من وجهة نظر ترامب، لكن السحر انقلب على الساحر وبات الأمر اكبر من الاغتيال بهذا الشكل.



العراق كما عهدها العالم من قبل بدأ يحشد ضد الوجود الأمريكي في العراق، ومجلس النواب العراقي سن قانون بإخراج القوات الأمريكية من العراق، هذا الوضع جعل ساسة أمريكا في حالة فوضى سياسية غير ممنهجة، تارة يقولون إنهم سيخرجون من العراق، وتارة يقولون إنهم باقون، عملية الاغتيال جعلت فجوة كبيرة بين السياسيين في أمريكا، وعدم القدرة على اتخاذ أي قرار، فمنهم من يؤيد ومنهم رافض عملية الاغتيال.



ترامب قام بهذا العمل الإجرامي وكان قبله قصف الحشد الشعبي بالعراق، وكان الهدف منه هو أن يقوم الحشد بالرد عليهم بالمنطقة الخضراء، ومن ثم يقوم بقصف الحشد بحجة الاعتداء، لكن المفاجأة كانت أن الشعب هو الذي تحرك ضد القوات الأمريكية في العراق، واعتبرتها قوات غير مرغوب بها داخل العراق، وتبعها عملية الاغتيال وانتظر الجيش الأمريكي الرد من قبل المقاومة العراقية بطريقة أو بأخرى، ولكن كان له العكس بان الرد سيأتي من إيران بطريقة غير متوقعة على الإطلاق كما جاء على لسان القادة الإيرانيين.



في هذه الإثناء القوات الأمريكية في العراق أصبحت الآن في سجن كبير، والشعب العراقي لا يرغب بوجودهم داخل العراق، وبعد قصف الحشد الشعبي كُتب على السفارة الأمريكية في بغداد (مغلقة بأمر من الشعب)، هذه بداية مرحلة جديدا جداً في العراق، وهو دحر القوات الأمريكية وإخراجها من العراق، في هذه الإثناء لا نقول المقاومة أو النواب أو الجيش العراقي أو الحكومة أو أي جهة معنية بسن قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق، بل الشعب هو الذي يريد خروجهم من العراق، وكلمة الشعب كما هو معروف أنها الأقوى في هكذا موقف، فعندما يكون هناك محتل لدولة والشعب لا يريد وجودهم تبدأ المقاومة الشعبية بطرد هذا العدو.

