  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

ارشيف

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

ارشيفية

إمام مسجد يتزوج " رجل".. ويكتشف الخديعة بعد أسبوعين من الدخلة

أولي جلسات الاستئناف في قضية " شهيد الشهامة"

غياب والد "شهيد الشهامة" عن أولى جلسات الاستئناف

مجدي عبد الغني

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

هبة قطب

هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

محمد راجح

بعد قليل. نظر أولى جلسات استئناف "راجح"

قاسم سليماني

هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

الحبيب الجفري

الجفري: 3 سمات تميز الجيش المصري

هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

الحياة السياسية

قاسم سليماني
قاسم سليماني
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"أبو مهدي المهندس": أتمنى دمار السعودية وليس إسرائيل

#

هؤلاء متورطون فى اغتيال "قاسم سليماني"

#

بريطانيا: سليماني كان يهدد مصالحنا ولن نأسف عن قتله

#

اغتيال سليماني بداية لإنهاء وجود أمريكا بالمنطقة

قاسم سليماني

خامنئي

الخميني

الإمام الحسين

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران، ودعا إلى تهدئة التوتر في المنطقة. 

وأشار جونسون، إلى أن  بلاده لم تشارك في عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قائلا :"ليس من فعلنا". 

وفي شأن الاتفاق النووي الإيراني، قال رئيس وزراء بريطانيا إنه لا بد من منع إيران من حيازة سلاح نووي، معتبرا أنه إذا "تخلينا عن الاتفاق النووي فسنحتاج لبديل"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبدال الاتفاق النووي الإيراني باتفاق جديد "صفقة ترامب" وسيكون ذلك وسيلة رائعة للمضي قدما".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا بـ "الاتحادية"
» مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية
» الموت يفجع رئيس "القومى للمرأة"
» فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"
» مميزات خفية لمواقع التواصل أهمها "الصور".. تعرف عليها
» مدرب جديد لـ "برشلونة" الإسبانى
» ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب
» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط
» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه
» طائرة خاصة للزمالك أثناء رحلته للجونة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة