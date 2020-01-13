ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

13 يناير 2020 - 06:06 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة لإقامة الشاب السوري محمد الموسى الذي لقي مصرعه على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والذي قيل أنه كان يسرق فيلتهم ويهددهم.

وأشار النشطاء إلى أن هذه الوثيقة قد تغير مسار التحقيقات حول مشروعية وجود القتيل في لبنان وكذلك فرضية عمله سابقا لصالح الفنانة اللبنانية وزوجها .

ووفقا للوثيقة المسربة فقد حصل الشاب السوري القتيل محمد الموسى على إقامة مؤقتة في لبنان يتم تقديمها للسوريين ، وقد انتهت صلاحيتها منذ شهر سبتمبر الماضي ، الأمر الذي أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشار مغردون أن الإقامة المنتهية لا تجيز للشاب السوري العمل في لبنان سواء في منزل نانسي عجرم أو غيره مستندين إلى أنه بهذا التاريخ يكون ادعاء أسرته بالعمل في منزل نانسي عجرم وزوجها باطلًا.

ونفى محامي زوج نانسي عجرم ما أشيع عن إعادة القبض عليه بعد اكتشاف تلاعب في فيديو كاميرا المراقبة، مشيرًا إلى أن ما يقال كذب ولا صحة له.