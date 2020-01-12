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ناقد رياضي:«سأعتزل الإعلام ولا أعرف شئ في الكرة»

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ناقد رياضي

راهن الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه، على صحة ركلة جزاء حصل عليها نادي الهلال في لقائه مع نادي الوحدة، مشيرًا إلى أنه سيعتزل الإعلام نهائيًا في حال ثبت أن ركلة غير صحيحة.

وقال جستنيه خلال تواجده ببرنامج الحصاد الرياضي : ركلة جزاء الهلال 100%، سأعتزل الإعلام ولا أعرف شيء في الكرة إذا ثبت عكس ذلك ، أدخل في تحدي، ولكن أنا هنا من أجل المعلومة الصحيحة وليس تضليل الناس، 300 ألف ريال أنها بلنتي.

ودخل بعض المتواجدين في الأستوديو في تحدي مع جستنيه، إلا أنه رد قائلًا : أنا أعرف جيدًا في القانون ولكن أنتم معرفتكم على قدكم.


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