» تعرف على المرض الذي عانى منه السلطان قابوس قبل رحيله

وكالات - أحمد عادل شعبان
توفي أمس السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد عن عمر يناهز 79 سنة .
وكان السلطان قابوس يعاني من مرض سرطان القولون منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ عام 2014 بحسب "الوطن".
ومنذ هذه الفترة لم يظهر السلطان قابوس بشكل كبير وأناب بعض مساعديه للقيام ببعض الأمور والمناسبات العامة.
وفيما يلي بعض أعراض سرطان القولون:
- تغير دائم في حركة الأمعاء
- نزف شرجي أو وجود دماء بالبراز
- اضطرابات وتقلصات دائمة في البطن
- شعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل تام
- الضعف والإرهاق
- فقدان الوزن غير المبرر.
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