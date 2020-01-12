» تعرف على المرض الذي عانى منه السلطان قابوس قبل رحيله

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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عمان

قابوس بن سعيد

توفي أمس السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد عن عمر يناهز 79 سنة .

وكان السلطان قابوس يعاني من مرض سرطان القولون منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ عام 2014 بحسب "الوطن".

ومنذ هذه الفترة لم يظهر السلطان قابوس بشكل كبير وأناب بعض مساعديه للقيام ببعض الأمور والمناسبات العامة.

وفيما يلي بعض أعراض سرطان القولون:

- تغير دائم في حركة الأمعاء

- نزف شرجي أو وجود دماء بالبراز

- اضطرابات وتقلصات دائمة في البطن

- شعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل تام

- الضعف والإرهاق

- فقدان الوزن غير المبرر.

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